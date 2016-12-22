Умер бывший премьер-министр Нидерландов Вим Кок

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Бывший премьер-министр Нидерландов Вим Кок скончался на 81-м году жизни, сообщает телеканал WNL. Кок умер в больнице Амстердама от последствий сердечного заболевания, отмечает телеканал.

Кок занимал пост премьер-министр Нидерландов с 1994 по 2002 год. Кабинет Кока подал в отставку за несколько недель до майских выборов 2002 года. Причиной отставки стали обвинения в неспособности нидерландской армии остановить массовое убийство боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году.

В 1989–1994 годах Кок работал министром финансов в правительстве премьер-министра Рууда Любберса. В 1960-х годах Кок был помощником представителя по международным делам Нидерландской федерации профсоюзов, которую он впоследствии возглавлял с 1973 по 1982 год.