В Татарстане произошел крупный пожар на свалке

В Нижнекамском районе Татарстана загорелась несанкционированная свалка мусора, площадь пожара составляет 4200 кв. м. Об этом сообщает «Татаринформ» со ссылкой на республиканский главк ГУ МЧС России.

В пресс-службе ведомства сообщили агентству, что тушением пожара занимались 55 человек и 37 единиц техники, включая беспилотник. Источники огня засыпали грунтом при помощи трех бульдозеров, семи самосвалов и трех погрузчиков. К месту пожара также были подвезены более 2 тыс. куб. м грунта, воду доставляли семь водовозок.

В июне загорелся полигон твердых бытовых отходов возле деревни Орел в Лениногорском районе, сообщал РБК-Татарстан. Площадь пожара составила 600 кв. м, в ликвидации возгорания, занявшей​ трое суток, участвовали 70 человек и 30 единиц техники, в том числе вертолеты МЧС России. После пожара на свалке была проведена проверка, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения. Руководство полигона было привлечено к административной ответственности, его деятельность была приостановлена.