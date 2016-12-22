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В Белоруссии девушка не пропустила кортеж Лукашенко
Общество, 08:40
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В Белоруссии девушка не пропустила кортеж Лукашенко

В белорусском городе Гродно девушка, переходившая дорогу на зеленый свет светофора, не пропустила президентский кортеж, который прибыл накануне приезда главы государства Александра Лукашенко. Об этом сообщает местный портал NewGrodno.

Видео: newgrodno/YouTube

На записи регистратора машины одного из очевидцев показано, что в момент, когда загорелся зеленый свет для пешеходов и девушка начала движение, колонна из нескольких автомобилей с сигнальными огнями попыталась пересечь улицу.

По данным издания, инцидент произошел на перекрестке у ресторана «Золотой Теленок». Колонна двигалась по направлению к улице Горького — по предполагаемому маршруту Лукашенко.

Теги: Белоруссия , кортеж , Александр Лукашенко
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