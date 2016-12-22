В Белоруссии девушка не пропустила кортеж Лукашенко
Общество, 08:40
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В Белоруссии девушка не пропустила кортеж Лукашенко
В белорусском городе Гродно девушка, переходившая дорогу на зеленый свет светофора, не пропустила президентский кортеж, который прибыл накануне приезда главы государства Александра Лукашенко. Об этом сообщает местный портал NewGrodno.
На записи регистратора машины одного из очевидцев показано, что в момент, когда загорелся зеленый свет для пешеходов и девушка начала движение, колонна из нескольких автомобилей с сигнальными огнями попыталась пересечь улицу.
По данным издания, инцидент произошел на перекрестке у ресторана «Золотой Теленок». Колонна двигалась по направлению к улице Горького — по предполагаемому маршруту Лукашенко.