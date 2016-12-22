Европейская миссия BepiColombо успешно стартовала к Меркурию
Технологии и медиа, 05:15
0
Европейская миссия BepiColombо успешно стартовала к Меркурию
Ракета-носитель Ariane 5 с космическим аппаратом европейской миссии BepiColombo по изучению Меркурия успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщается в Twitter Европейского космического агентства (ЕКА).
В Европейском космического агентстве также рассказали, что от аппарата отделилась последняя ступень ракеты-носителя, и разгонный блок, который вывел его за пределы Земли. «Дело сделано. Теперь BepiColombo может начать свое путешествие к Меркурию», — говорится в сообщении.
BepiColombo — миссия, которую проводит Европейское космическое агентство вместе Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). Всего планируется вывести два аппарата Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter. Оба они будут работать на разных орбитах. Аппарат, по плану, достигнет Меркурия через 7,2 года. Ожидается, что он прилетит к планете к 2025 году.
ЕКА и JAXA утвердили миссию на Меркурий в 2008 году. Ее стоимость была оценена в € 350 млн.