Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на каникулах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отправлять студентов в армию во время летних каникул, чтобы «сделать их мужиками». Об этом он рассказал на встрече со студентами гродненских вузов, передает БелТА.

«Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками», — сказал он.

Лукашенко отметил, что таким образом можно бороться с уклонистами от военной службы. По его мнению, после первого курса студенты смогут получить начальную военную подготовку, а после второго будет возможность освоить военную специальность. При этом распределять молодых людей нужно согласно склонностям и программе, на которой обучается студент.

Президент добавил, что продолжить военные сборы можно будет и на последующих курсах. По мнению Лукашенко, после окончания вуза молодые люди станут хорошими специалистами, которые получат офицерское звание. Однако это лишь один из вариантов решения проблемы с уклонистами.

«Мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать. Это же наша функция — защищать и умереть ради женщины. Так было всегда», — заявил он.

​В начале октября Лукашенко заявил, что считает ненормальной ситуацию, когда 80% белорусских призывников получают отсрочку от армии. «Знаете, мы вымираем как класс, мы вымираем как мужики», — сказал президент Белоруссии. Он подчеркнул, что из-за этого подавляющее большинство мужчин страны не будет уметь пользоваться оружием в случае войны. Лукашенко отметил, что в белорусской армии нехватка военнослужащих и пообещал проработать меры по решению этой проблемы.