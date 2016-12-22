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Умер актер Малого театра Дмитрий Солодовник
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Умер актер Малого театра Дмитрий Солодовник
Общество, 16:03
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Умер актер Малого театра Дмитрий Солодовник

Актер Малого театра Дмитрий Солодовник умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Солодовника. Светлая память и вечный покой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году актер мог бы отметить 20-летие работы в Малом театре. О дате и месте прощания с актером пресс-служба театра объявит позже.

Дмитрий Солодовик родился в 1979 году. В 1999-м окончил ВТУ им. М.С.Щепкина. Его приняли в труппу Малого театра, на сцене которого он исполнил 26 ролей. В частности, он сыграл Митрофанушку в «Недоросли» и Дормедонта в «Поздней любви». За роль Ивана Хлестакова в «Ревизоре» его наградили премией правительства России.

Теги: Малый театр
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