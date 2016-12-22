Экс-министр финансов Крыма погиб в аварии

Бывший министр финансов Крыма Павел Токарев погиб в автомобильной аварии. Об этом сообщается на сайте государственного совета республики.

Отмечается, что ДТП произошло 17 октября.

Токарев родился 5 января 1961 года в городе Мукачево Закарпатской области. С 1985 года он работал в Ялтинском городском финансовом отделе. С 2006 по 2010 год был министром финансов Крыма, с 2012 по 2014 год — начальником Госфининспекции, с 2014 по 2017 год — руководителем Службы финансового надзора республики, а с 2017 года занимал должность советника председателя Государственного совета.

В 2013 году Токарев получил звание «Заслуженный экономист Автономной Республики Крым», в 2015 году был награжден медалью «За доблестный труд» и ценным подарком председателя Государственного совета Крыма.