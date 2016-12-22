Директор Вячеслава Добрынина рассказал о состоянии певца

Директор певца Вячеслава Добрынина Сергей Карпов заявил РБК, что с исполнителем «все нормально».

«Я только что говорил с его супругой, с Добрыниным все в порядке, все хорошо. Следите за новостями, пока все нормально», — сказал Карпов.

ТАСС директор исполнителя пояснил, что Добрынин «немного приболел», однако инсульта, как ранее сообщали СМИ, у него нет.

Ранее агентство «Москва» сообщило со ссылкой на Карпова, что Добрынин госпитализирован. «Вячеслав Григорьевич сейчас находится в больнице», — приводило издание слова директора певца.

Вячеслав Добрынин — эстрадный певец, композитор, автор около 1000 песен, среди которых такие композиции, как «Не сыпь мне соль на рану», «Бабушки-старушки», «Синий туман». В 1996 году награжден званием народного артиста России.