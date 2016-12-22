Mercedes под Ростовом протащил «копейку» несколько километров по трассе
Общество, 08:42
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Mercedes под Ростовом протащил «копейку» несколько километров по трассе
В Ростовской области четыре человека стали жертвами ДТП, которое произошло на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
По данным управления, легковой Mercedes врезался в ВАЗ-2101, который ехал в попутном направлении, и протащил его несколько километров.
В результате ДТП водитель и три пассажира «Жигулей» скончались от полученных травм, два пассажира Mercedes пострадали.
ГУ МВД добавили, что в настоящее время выясняют личности погибших.