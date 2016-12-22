Саграда-Фамилия заплатит $41 млн за 133 года строительства без лицензии

Администрация храма Святого Семейства (Саграда-Фамилия) и власти Барселоны пришли к соглашению, согласно которому храм выплатит $41 млн за то, что на протяжении 133 лет в нем вели строительные работы без разрешения, сообщает газета El Pais.
Указанную сумму храм будет выплачивать на протяжении десять лет. Как пояснила заммэра Барселоны по градостроительству, полученные средства будут направлены на улучшение инфраструктуры рядом с храмом, в том числе на новые автобусные остановки.
Стороны также договорились, что администрация храма подаст заявку на проведение строительных работ, лицензию на которые сможет получить в начале 2019 года.
Храм Святого Семейства начали строить в 1882 году, архитектором был Антонио Гауди. Изначально здание строили исключительно на пожертвования прихожан. Предполагаемой датой завершения работ называют 2026 год.
В 2005 году храм вошел в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, спустя пять лет, в 2010 году, здание освятил Папа Римский Бенедикт XVI.