Французские сенаторы поддержали развитие отношений с Россией

На встрече в Париже, которая состоится в ноябре, президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с президентом России Владимиром Путиным проблему Украины, в частности ход выполнения минских соглашений, заявил журналистам председатель комитета сената Франции по иностранным делам и обороне Кристиан Камбон, его слова передает корреспондент РБК. По словам сенатора, в Париже признательны за то, что Владимир Путин согласился присутствовать на праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны 11 ноября и готовы выступить посредниками при общении президента России с президентом США Дональдом Трампом, который также приедет во Францию.

Развитию двусторонних отношений России и Франции препятствуют санкции, рассказал журналистам сенатор, председатель межпарламентской группы Франция — Россия, экс-министр обороны Жерар Лонге. Хорошие отношения с Россией выгодны Франции и европейским странам, считает он: «Надо, чтобы больше стран отказались от страхов по поводу России». «Санкции, вероятно, содержат в себе больше негативных последствий для экономики Франции, чем для экономики России», — сказал Лонге РБК. Санкции будут одной из самых обсуждаемых тем в преддверии выборов в Европарламент в 2019 году, прогнозирует парламентарий. Для минимизации их влияния Лонге намерен инициировать рассмотрение сенатом предложения Италии, которая предлагает возобновить финансирование проектов российского малого бизнеса Европейским банком реконструкции и развития.

Парламентарий надеется, что большая часть его коллег поддержат эту инициативу, но призвал не праздновать заранее победу этой инициативы в Европейском союзе.