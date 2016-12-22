Путин рассказал о возросшей за годы любви к России

Президент России Владимир Путин заявил, что его любовь к стране «многократно возросла» за последние 15 лет. Об этом он сказал на заседании дискуссионного клуба «Валдай», трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
«Могу вам сказать, что моя любовь к России, я не побоюсь вот этих высокопарных слов, многократно возросла за эти годы. Я ведь, если быть откровенным, не так уж и хорошо знал Россию», — сказал Путин.
Он отметил, что до прихода в политику его жизнь и работа были связаны с, «условно говоря», международной деятельностью. «Ну я же почти 20 лет в разведке проработал. Поэтому, конечно, не знал так Россию, как узнал ее, приехав в Москву и начав работать на федеральном уровне», — добавил президент.
По его словам, он увидел, насколько Россия «мощная страна» с «историческими моральными корнями». При этом он отметил, что к России всегда «более-менее прилично» относились в сложные для нее годы, но когда она становилась «достаточно заметным и влиятельным конкурентом», это отношение менялось.