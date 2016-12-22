Билл Гейтс стал электронным резидентом Эстонии

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс на встрече с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, посвященной вопросам развития Африки, получил статус электронного резидента страны, сообщается на сайте правительства Эстонии.

В конце сентября электронным резидентом Эстонии стал папа римский Франциск в рамках своего визита в Прибалтику. Удостоверение ему вручила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Также известными обладателями электронного ID уже стали премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.



По данным ERR, Эстония с 2014 года выдала более 46 тыс. удостоверений цифрового резидента. Первые три года большего всего получивших этот статус было среди жителей Финляндии. В 2018 году на первое место вышла Япония, на второе — Китай, на третье — Россия.

Программа цифрового резидентства Эстонии запущена в 2014 году и дает иностранным гражданам защищенный доступ к электронным услугам страны. Оно позволяет подписывать документы цифровой подписью, учреждать в Эстонии через интернет компании, дистанционно участвовать в их управлении без назначения директором гражданина страны, совершать онлайн-платежи, и, в отличие от других иностранцев, вести упрощенный документооборот и декларировать уплаченные в стране налоги. Однако виртуальное резидентство Эстонии не дает налогового резидентства, права на проживание в Эстонии и разрешения на въезд в страну или Европейский союз. Кроме того, на нем отсутствует фото, и оно не является физическим документом, удостоверяющим личность, или проездным документом. Для получения статуса виртуального резидента заявитель должен заплатить пошлину 100 евро и предоставить электронную копию паспорта.