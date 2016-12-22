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Авиакомпания Cobalt Air объявила о прекращении полетов
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Авиакомпания Cobalt Air объявила о прекращении полетов
Общество, 14:13
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Авиакомпания Cobalt Air объявила о прекращении полетов

Кипрская авиакомпания Cobalt Air объявила об остановке деятельности и отмене всех рейсов с 17 октября 23:50 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщается на сайте компании.

Авиакомпания советует пассажирам с билетами не приезжать в аэропорты, поскольку персонал не выйдет на работу. По поводу возмещения средств рекомендуется обращаться в банк или турагентство, где приобретались билеты.

«Мы еще раз приносим свои искренние извинения и благодарим наших постоянных клиентов за поддержку в течение последних двух лет деятельности Cobalt», — говорится в сообщении.

Cyprus News Agency со ссылкой на министра транспорта Василики Анастасиаду сообщает о скором открытии горячей линии для пассажиров Cobalt Air. Стоимость билета будет покрыта государством.

Cobalt Air — кипрский лоукостер, базовый аэропорт которого расположен ​в Ларнаке. Первый рейс компания выполнила в июне 2016 года, с октября 2017 года Cobalt Air летала из Ларнаки в Москву.

Теги: авиакомпания , отказ от полетов
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