Авиакомпания Cobalt Air объявила о прекращении полетов

Кипрская авиакомпания Cobalt Air объявила об остановке деятельности и отмене всех рейсов с 17 октября 23:50 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщается на сайте компании.

Авиакомпания советует пассажирам с билетами не приезжать в аэропорты, поскольку персонал не выйдет на работу. По поводу возмещения средств рекомендуется обращаться в банк или турагентство, где приобретались билеты.

«Мы еще раз приносим свои искренние извинения и благодарим наших постоянных клиентов за поддержку в течение последних двух лет деятельности Cobalt», — говорится в сообщении.

Cyprus News Agency со ссылкой на министра транспорта Василики Анастасиаду сообщает о скором открытии горячей линии для пассажиров Cobalt Air. Стоимость билета будет покрыта государством.



Cobalt Air — кипрский лоукостер, базовый аэропорт которого расположен ​в Ларнаке. Первый рейс компания выполнила в июне 2016 года, с октября 2017 года Cobalt Air летала из Ларнаки в Москву.