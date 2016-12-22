Аналитики назвали ведущий по инвестициям в недвижимость регион

Ведущую роль в росте объема инвестиций на рынке недвижимости в 2018 финансовом году обеспечили азиатские инвесторы, причем Азия стала лидером и как источник капитала, и как регион, который выбирали для инвестиций в недвижимость. К такому выводу пришла консалтинговая компания Cushman & Wakefield, результаты исследования «Города мира: борьба за инвестиции» поступили в распоряжение РБК.

Инвестиции в Азиатский регион составили 52% всей активности на мировом рынке в 2018 году, 45% международных инвестиций также пришли именно из Азиатского региона.

В целом 2018 финансовый год стал рекордным с точки зрения объема инвестиций в недвижимость в мире — $1,8 трлн, отмечает Cushman & Wakefield, несмотря на геополитическую нестабильность и замедление экономического роста. Для сравнения, в прошлом году объем инвестиций на рынке мировой недвижимости был меньше на 18% и составил $1,5 трлн.

При этом российский рынок инвестиций в 2018 году можно назвать «самым слабым за всю историю современного рынка недвижимости», отмечает руководитель департамента исследования и аналитики рынка по Восточной Европе Денис Соколов. По итогам трех кварталов 2018 года объем инвестиций составил €732 млн, что на 65% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них иностранные инвестиции составили €145 млн. По его словам, объем инвестиций на российском рынке недвижимости в текущем году не превысит €1,2 млрд.