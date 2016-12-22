Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсии еще на год

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии в России до 2021 года включительно, сообщает «РИА Новости».
В соответствии с действующим законом накопительная часть пенсии (6% от заработной платы россиян) не формируется до конца 2020 года, а все средства, поступающие в Пенсионный фонд, направляются на «финансирование страховой части трудовой пенсии», то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.
Правительственный законопроект предлагает продлить «заморозку» отчислений накопительной пенсии еще на год. Законопроект касается только тех, кто родился после 1967 года и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии.
Впервые накопительная часть пенсии была заморожена в 2014 году. Это позволило сэкономить средства федерального бюджета за счет сокращения трансферта Пенсионному фонду.
До заморозки страховые взносы работодателей на пенсионное обеспечение (по тарифу 22% от зарплат) разделялись на две части: 16% (на формирование страховой пенсии) и 6% (на формирование пенсионных накоплений, если гражданин не выбрал только страховую пенсию).