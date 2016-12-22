Более половины россиян отказались переплачивать за экологичность бензина

Водители поддержали повышение требований к качеству бензина до стандартов Евро-6, однако более половины из них выступили против повышения стоимости топлива. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, полученные РБК.

Согласно опросу, 68% респондентов положительно отнеслись к предложению повысить экологические стандарты топлива. Из них только 8% выразили готовность пользоваться бензином вне зависимости от стоимости, остальные отнеслись к возможному росту цен негативно.​ Следует отметить, что доля поддержки выше среди регулярных пользователей премиум топлива (73%).

В то же время 46% россиян отказались бы менять привычные им АЗС ради экологичного топлива в том случае, если бы оно появилось на другой сети заправок. Еще 28% выбрали вариант «может быть куплю новое, а может, нет».

Самым популярным топливным брендом, согласно опросу, является ГК «Роснефть» («Роснефть», ТНК, ВР и «Башнефть») — о заправках этих брендов знают 96,1% респондентов. На втором месте ЛУКОЙЛ — 95,5%. Третью строчку в рейтинге занимает «Газпром нефть» (90%).

По данным ВЦИОМа, ГК «Роснефть» является единственной компанией, которая начала реализацию бензина Евро-6.

Социологи провели опрос 22–26 сентября 2018 года среди 800 совершеннолетних жителей 75 регионов России. Респонденты должны были быть владельцами автомобилей, иметь права и заправлять машину не менее одного раза в месяц.