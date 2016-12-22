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Шойгу процитировал монгольскому премьеру стихи Ломоносова
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Шойгу процитировал монгольскому премьеру стихи Ломоносова
Политика, 11:43
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Шойгу процитировал монгольскому премьеру стихи Ломоносова

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом процитировал стихи из оды Ломоносова «На день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны». Об этом сообщается на сайте российского военного ведомства.

Во время встречи Шойгу рассказал монгольскому премьеру о том, что российская армия делает в Сирии и как развиваются ВС России. Он также отметил готовность поделиться приобретенным в Сирии военным опытом со странами-соседями и союзниками.

«Разумеется, надеешься, что этот опыт никогда не пригодится, но, как сказал один наш известный поэт, «надежды юношей питают». Мы вышли из этого возраста, поэтому лучше быть готовыми к любым событиям», — заявил глава Минобороны.

​Ранее стало известно, что Москва передала Улан-Батору средства наземного аэродромного обслуживания общего применения более чем на $13 млн. Шойгу выразил надежду, что переданное военно-техническое имущество «расширит возможности монгольских ВС».

Теги: Сергей Шойгу , встреча , Монголия , цитата , стихи , Ломоносов
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