Военные США выразили уверенность в скором начале масштабной войны

Половина американских военных считает, что Соединенные Штаты в скором времени будут втянуты в масштабные военные действия. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием Military Times среди американских военнослужащих.

Порядка 46% опрошенных заявили, что в 2019 году США будут вовлечены в новую серьезную войну. Этот показатель, как отмечает издание, вырос на 5% по сравнению с аналогичным опросом, проведенным в сентябре 2017 года.

Другие 50% респондентов считают, что страна не начнет серьезный вооруженный конфликт в следующем году. Осенью прошлого года за такое развитие событий высказались две трети опрошенных.

Главными врагами США, по мнению американских военных, являются Россия и Китай. 71% военнослужащих назвал основным врагом именно Россию, что на 18% больше, чем в 2017 году. В свою очередь 69% респондентов назвали главным врагом Китай (на 24% больше, чем в прошлом году).