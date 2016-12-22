Бизнесмен Шахид Хан отказался от покупки стадиона «Уэмбли» за £1 млрд

Миллиардер Шахид Хан отказался покупать стадион «Уэмбли» в Лондоне. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

«Ранее в этом году FA получила официальное предложение от Шахида Хана о покупке стадиона «Уэмбли». Это было очень убедительное предложение, и оно было рассмотрено. Шахид Хан сообщил нам сегодня, что он откажется от своего предложения купить стадион, и мы полностью уважаем его решение», — приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора ассоциации Мартина Гленна.

По его словам, Хан верил, что покупка стадиона поможет развивать футбольную инфраструктуру в Англии. Свое решение отказаться от сделки миллиардер объяснил тем, что не получил достаточной поддержки со стороны футбольных функционеров.

В конце апреля газета The Sun узнала, что FA получила предложение продать стадион «Уэмбли» за £1 млрд. Потенциальным покупателем издание назвало американского миллиардера пакистанского происхождения Шахида Хана. По данным Forbes, состояние 68-летнего Шахида Хана оценивается в $7 млрд.