Замгендиректора «Магнита» покинул компанию

Заместитель генерального директора ретейлера «Магнит» Илья Саттаров написал заявление об увольнении, говорится в сообщении ретейлера на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Совет директоров «Магнита» на заседании 17 октября принял заявление Саттарова об уходе из компании, его место в правлении займет Евгений Мельников, возглавлявший дирекцию по информационным технологиям и защите информации.

По словам гендиректора «Магнита» Ольги Наумовой, Саттаров более восьми лет работал в команде руководителей ретейлера и «играл важную роль в развитии компании», Мельников работает в «Магните» более десяти лет.

Саттаров до прихода в «Магнит» в 2010 году возглавлял Южную региональную дирекцию «Банк Сосьете Женераль Восток», а в 2003–2007 годах был вице-президентом краснодарского филиала Альфа-банка.