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НОВАТЭК и бельгийская Fluxys построят СПГ-терминал в Германии
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НОВАТЭК и бельгийская Fluxys построят СПГ-терминал в Германии
Бизнес, 15:12
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НОВАТЭК и бельгийская Fluxys построят СПГ-терминал в Германии

НОВАТЭК подписал соглашение об аренде участка для строительства среднетоннажного терминала для перевалки сжиженного природного газа (СПГ) в германском Ростоке. Об этом говорится в сообщении на сайте российской компании.

Соглашение подписано с бельгийской компанией Fluxys (оператор системы передачи природного газа). НОВАТЭК и Fluxys будут проектировать, строить, финансировать, владеть и эксплуатировать среднетоннажный СПГ-терминал по перевалке СПГ. Мощность терминала в порту Ростока должна составить около 300 тыс. тонн в год. Он будет принимать суда с СПГ, в том числе произведенным на строящемся в настоящее время НОВАТЭКом СПГ-заводе в порту Высоцк (Ленинградская область, близ Выборга) для последующей реализации продукции в автоцистернах на рынок. В терминале будет предусмотрена возможность бункеровки судов и перевалки СПГ на бункерные баржи.

У НОВАТЭКа уже есть один грузовой терминал СПГ в собственности в Польше, еще один — в пользовании. В феврале 2017 года стало известно, что в декабре 2016 года НОВАТЭК купил 100% Blue Gaz Sp. z o.o. Она  владеет станцией регазификации сжиженного природного газа в Польше. Сумма сделки составила 26 млн руб.

Теги: Германия , НОВАТЭК , СПГ
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