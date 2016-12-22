Солистку группы «Маша и медведи» избили в Москве

Солистка группы «Маша и медведи» Мария Макарова была избита. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, рассказал РБК директор группы Максим Гладких.

«Она дома. На лице побои, ушибы», — пояснил он.

Он отметил, что Макарова была избита после того, как заступилась за своего соседа — заслуженного деятеля искусств России композитора Александра Кулыгина, которого рейдеры пытались выжить из квартиры.

«Он сосед этажом выше, и они дежурили, чтобы эти люди не попадали туда. В одно из дежурств на Марию напали, повалили, стали избивать», — сообщил Гладких.

По словам директора группы, год назад у Кулыгина умерла жена, после этого дочь, с которой композитор не общался, продала принадлежавшую ей часть квартиры. «Дочь продала 1/8 часть этой квартиры кому-то, она, я так понимаю, их и в глаза не видела. Эти люди, они как раз и появились», — пояснил Гладких.

Директор группы отметил, что полиция начала проверку после избиения Макаровой.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве рассказали РБК, что в отдел ОВД Басманный обратилась гражданка 1977 года рождения с заявлением, что ей нанесли телесные повреждения. «Участковый уполномоченный полиции проводит проверку, по результатам будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе, не уточнив имя пострадавшей.

Мария Макарова основала группу «Маша и медведи» в 1997 году. Группа выпустила четыре альбома, популярность получила благодаря песням «Любочка» и «Рейкъявик».