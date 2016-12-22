СМИ узнали о планах Канады помиловать осужденных за хранение марихуаны

Правительство Канады готово снять обвинения с осужденных за хранение марихуаны, в том случае, если речь идет не более чем о 30 граммах наркотика, передает агентство AP со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника, имя которого не названо.

По словам чиновника, все, кто был осужден за хранение марихуаны, смогут подать прошение о помиловании. Он объяснил, что не может официально объявить об этом до вступления закона в силу, которое произойдет 17 октября.

Информацию о возможном помиловании подтверждает и телеканал CTV News со ссылкой на источники. По его данным, про данное решение сообщает в среду на совместной пресс-конференции главы Минюста, Минздрава и других министерств.

При этом, когда во вторник, 16 октября, у премьер-министра Канады Джастина Трюдо спросили, смогут ли граждане страны попросить о помиловании за хранение марихуаны, он сказал, что «над этим будут работать» как только легализация вступит в силу.

Покупка и употребление марихуаны в рекреационных целях будет разрешена законом с 17 октября. Парламент страны одобрил соответствующий законопроект в июне. Сообщалось, что марихуану смогут покупать только совершеннолетние, при этом объем купленного наркотика не должен превышать 30 гр.