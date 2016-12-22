Трамп усомнился в участии экс-мэра Нью-Йорка в выборах президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вряд ли будет кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства в 2020 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business News, передает The Hill.

«Я думаю, Демократы съедят его», — сказал президент США. Трамп добавил, что было бы хорошо, если бы Блумберг участвовал в выборах, поскольку его «так легко» победить.

Он отметил, о планах выдвинуться кандидатом на выборах президента США заявили уже многие. Трамп также назвал «противными» и «ужасно плохими» некоторых из них, но не уточнил о ком идет речь.

10 октября Блумберг, вернулся в Демократическую партию США, которую покинул перед выборами мэра Нью-Йорка в 2001 году из-за того, что на них было много кандидатов от демократов. В том году он победил в голосовании, выдвинувшись от Республиканской партии, в качестве республиканца он также переизбрался на пост градоначальника в 2007-ом, а спустя два года уже как независимый кандидат. Полномочия Блумберга на посту мэра Нью-Йорка завершились 31 декабря 2013 года.

Помимо политической карьеры он занимался бизнесом. В частности, предприниматель является учредителем и владельцем информагентства Bloomberg. По данным Forbes, его состояние оценивается в $46,6 млрд.

В июне телеканал CBS сообщал, что Блумберг может выдвинуться в президенты США от Демократической партии, эту информации также подтверждала газета The New York Times. В том же месяце он рассказал о планах заплатить $80 млн в качестве поддержки для кандидатов от Демократической партии на промежуточных выборах в конгресс США в ноябре.