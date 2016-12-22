В Москве водитель внедорожника сбил трех человек на переходе
Общество, 21:56
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В Москве водитель внедорожника сбил трех человек на переходе
На юге Москвы водитель сбил трех человек на пешеходном переходе, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по столице.
«На Чечерском проезде водитель внедорожника Nissan сбил троих пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу. Все трое были госпитализированы», — сказали в пресс-службе. В ГИБДД агентству «Москва» сообщили, что врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.
В настоящее время уточняются все обстоятельства аварии. В ГИБДД уточнили ТАСС, что водитель Nisan не стал уезжать с места ДТП и, по предварительным данным, он не находится в состоянии алкогольного опьянения.