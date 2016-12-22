В Перми возбудили дело после замены на арт-объекте слова «счастье»

В Перми возбудили уголовное дело после того, как неизвестный заменил на арт-объекте «Счастье не за горами» слово «счастье» на «смерть». Об этом сообщается на сайте управления МВД по Пермскому краю. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 214 УК (вандализм).
О порче арт-объекта сообщал портал «Пермь онлайн». Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 октября. Несколько букв были оторваны и от них остался железный каркас, а другие — закрашены белой краской, а поверх некоторых — наклеены из фанеры «М» и «Р». Через пару дней, 13 октября, испорченный арт-объект был убран. Сначала администрация демонтировала часть букв, но затем совсем сняла его. В мэрии Перми сообщили, что арт-объект будет установлен на том же месте через два месяца.
В МВД отметили, что ущерб от порчи арт-объекта составил 45 тыс. руб. Личность предполагаемого вандала была установлена, рассказали в ведомстве. Ведется его дознание.