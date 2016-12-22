Умер финский писатель Арто Паасилинна

В возрасте 76 лет умер один из самых известных за пределами Финляндии писатель Арто Паасилинна. Об этом сообщается на сайте издательства WSOY.

Как отмечается в сообщении, Паасилинна скончался во сне в доме престарелых. Как рассказал его сын, там писатель провел последние десять лет жизни, сообщает издание Yle. Сын отметил, что в последнее время он писал только для собственного удовольствия.

Всего было опубликовано 35 романов Паасилинны, в том числе «Год зайца», «Лес повешенных лисиц», «Нежная отравительница». Его книги были переведены на более, чем 40 языков, в том числе и на русский. В издательстве отметили, что самой большой популярностью Паасилинна пользовался во Франции, где его сравнивали с лауреатом Нобелевской премии Габриэлем Гарсией Маркесом.

Самым известным произведением писателя стал роман «Год зайца» 1975 года. Произведение рассказывает о путешествии по Финляндии журналиста, решившего изменить свою жизнь, и зайца, которого он нашел раненным на дороге. Это произведение было переведено на 30 языков. В 2017 году эта книга вошла в 12 самых любимых книг в Финляндии по версии WSOY. В 1994 году книга «Год зайца» была включена в список книг ЮНЕСКО.