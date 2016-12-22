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Мединский рассказал о запросе на консерватизм у 90% россиян
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Мединский рассказал о запросе на консерватизм у 90% россиян
Общество, 12:41
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Мединский рассказал о запросе на консерватизм у 90% россиян

Министр культуры России Владимир Мединский на сессии клуба «Валдай» заявил, что в русском обществе и российском обществе есть запрос на консерватизм. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Маятник качнулся, понимаете? Один раз он качнулся в 1917 году, отрицая все, что было до этого. Потом он качнулся обратно в 1991 году. Люди хотят духовной, нравственной стабильности, хотят понимать, что такое хорошо и что такое плохо», — сказал Мединский.

Министр считает, что 90% россиян одобряют обращение власти к традиционным ценностям и разумному консерватизму. По его словам, оставшиеся 10% граждан не поддерживают консервативные ценности «исключительно из вредности», поскольку не могут ничего возразить.

При этом Мединский заметил, что в последние 25 лет в обществе возник запрос на личные свободы, сообщает ТАСС. «Он с оговорками на особую роль государства, но я думаю, что это пока с оговорками. Это запрос на безусловность личных свобод будет расти. Меня это очень радует», — подчеркнул он.

Эксперты «Валдая» подготовили доклад «Жизнь в осыпающемся мире» для обсуждения на сессии в Сочи. В документе они отметили рост неопределенности в международных отношениях — такая же проблема остро стояла после Первой мировой войны. Главное сходство эпох, по данным авторов доклада, заключается в ​размывании принципов мирового порядка. «Наступает период интерлюдии. Прежний порядок уже не существует. Нового нет, и даже непонятно, каким ему быть», — отмечается в документе.
 

Теги: Владимир Мединский , Министр , Культура , «Валдай»
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