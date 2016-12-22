Умер один из создателей цифрового телевидения Марк Кривошеев

Марк Кривошеев (Фото: Владимир Родионов / ТАСС)

В возрасте 96 лет умер один из создателей цифрового телевидения, ученый Марк Кривошеев, заявили в пресс-службе телецентра «Останкино». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Да, Марк Иосифович скончался», — рассказали агентству.

Соболезнования родным и близким ученого выразил президент Владимир Путин. «Марк Иосифович был крупным ученым, выдающимся представителем отечественной научно-технической, инженерной мысли», — цитирует текст телеграммы главы государства пресс-служба Кремля.

ТАСС сообщает, что, по словам помощника ученого Юрия Шавдия, прощание с Кривошеевым пройдет 18 октября в Центральной клинической больнице (ЦКБ).

Кривошеев 1940-е годы поступил в Московский институт инженеров связи (МИИС) и участвовал в обеспечении первой послевоенной передачи Московского телецентра в Европе. В 1946 году Кривошеев разработал стандарт 624 строк для аналогового телевидения, действующий на территории СНГ, в Европе, Африке, Южной Америке и Австралии (также используется и в цифровом, хотя в подобном формате задействуются 576 строк). Кривошеев участвовал в создании телецентра «Останкино». В 1980 году был одним из ключевых разработчиков комплекса телетрансляций с Олимпиады-80. По рекомендациям Кривошеева в 2008 году начата стандартизация цифрового и 3D-вещания. Ученый являлся автором работ по стандартизации аналогового и цифрового вещания.