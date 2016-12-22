Макрон провел перестановки в правительстве Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон сменил глав французских Минсельхоза, Минкультуры, МВД и Министерства территориального единства. Об этом сообщает газета Le Figaro.
Главой МВД Франции стал Кристоф Кастанер вместо Жерара Коллона, который подал в отставку еще в начале октября. Ранее Кастанер занимал пост госсекретаря по связям с парламентом. Его место займет Марк Фесно, лидер французской центристской партии «Демократическое движение».
Дидье Гийом заменит Стефана Траверта на посту министра сельского хозяйства. Ранее новый министр возглавлял Социалистическую партию в сенате Франции.
Жаклин Гуро станет новым министром территориального единства, заменив Жака Мезара. С июня 2017 года Гуро занимала должность министра при главе МВД Франции.
Франк Ристер, лидер партии «Агир», придет на смену главе Минкультуры Франсуа Ниссену.
В Елисейском дворце объяснили перестановки в правительстве желанием создать «новую команду со вторым дыханием, политический мандат которой останется неизменным», отмечает газета. «Эта правительственная команда будет действовать в соответствии с политикой правительства и реформами, запланированными на ближайшие месяцы», — подчеркнули в Елисейском дворце.