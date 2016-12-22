В ЦИАМ сообщили о работах по переделке двигателя «Кортежа» в авиационный

Ученые проводят работы по переделке автомобильного двигателя для проекта «Кортеж» в авиационный, сообщил «РИА Новости» гендиректор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова Михаил Гордин.
По его словам, институт заключил контракт с Минпромторгом, проведение работ ведется под шифром «Адаптация». «Закончится эта работа созданием демонстратора», — отметил Гордин, добавив, что через полтора-два года начнутся опытно-конструкторские работы по проекту.
«Идея в том, что автомобильные двигатели крупносерийные, их себестоимость существенно ниже, поэтому есть возможность сделать относительно дешевый авиационный двигатель», — подчеркнул он.
Проект «Кортеж» был запущен в 2014 году. В рамках проекта разрабатывают новые российские седан, лимузин, внедорожник и минивэн. Впервые лимузин «Кортеж» использовали 7 мая на инаугурации президента Владимира Путина. Длина лимузина составляет 6,62 м, ширина — 2 м, высота — 1,695 м, вес — 6,5 т. Автомобиль оснащен полным приводом и автоматической коробкой передач, а также двигателем V12 мощностью 850 л.с. и объемом 6,6 л.