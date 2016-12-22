В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,4

На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,4, данные о пострадавших, погибших и разрушениях не поступали. Об этом сообщает Xinhua.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км на территории Боро-Тала-Монгольского автономного округа в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.