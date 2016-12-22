В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,4
Общество, 09:49
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В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,4
На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,4, данные о пострадавших, погибших и разрушениях не поступали. Об этом сообщает Xinhua.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км на территории Боро-Тала-Монгольского автономного округа в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.В сентябре на юго-востоке Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 11 км в округе Моцзян у города Пуэр в провинции Юннань. Позднее произошли еще два землетрясения магнитудой более 4. Данных о разрушениях, погибших и пострадавших нет.