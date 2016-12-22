Кабмин внесет в Госдуму проект усиления контроля за тратой маткапитала

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта по усилению контроля за расходованием материнского капитала на улучшение жилищных условий. Документ опубликован на сайте правительства России.

В законопроекте предлагается установить перечень организаций, займы которых можно будет погасить маткапиталом, исключив из списка ряд фирм, которые неподконтрольны Центробанку. Также предлагается включить в перечень организаций, займы которых можно погасить маткапиталом, АО «Дом.рф» и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Согласно законодательству, сейчас средства маткапитала можно направить на погашение займов на приобретение или строительство жилого помещения, в том числе полученных от ряда некредитных организаций.

В правительстве отмечают, что около 90% подобных компаний неподконтрольны Центробанку, что вызывает риски для граждан при погашении займов. В распоряжении указывается, что ежегодно россияне передают неподконтрольным ЦБ организациям около 27 млрд руб. из средств маткапитала.

Также такие организации выдают займы по более высокой ставке и на других условиях, чем в подконтрольных ЦБ банках. «В результате заключения договора займа с такими организациями финансовая нагрузка на семью возрастает», — подчеркивается в справке к документу.

Общероссийский народный фронт составил перечень самых распространенных мошеннических схем, с помощью которых реализуются средства маткапитала. Первое место в списке заняли покупки квартиры у родственников (как правило, носящих другую фамилию) под предлогом улучшения жилищных условий. На втором месте — покупка квартир по завышенной стоимости, тройку лидеров замыкает приобретение несуществующего дома или квартиры, после чего недвижимость перепродается.