Во всех городах Свердловской области проверят системы оповещения о ЧС
Общество, 09:25
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Во всех городах Свердловской области проверят системы оповещения о ЧС
В среду, 17 октября, во всех городах Свердловской области включат сирены в рамках плановой проверки системы оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что сирены включат в 11:30 по местному времени (9:30 мск). Жителей просят сохранять спокойствие, а также не прерывать занятия и рабочий день.
Ранее проверки готовности автоматизированной системы центрального оповещения проводились в Ленинградской, Новосибирской, Калужской областях и Краснодарском крае. 24 октября сирены включат в Ярославской области.