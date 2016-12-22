В Омске сгорели два буксира

Два буксира-толкача типа «ОТА» сгорели в ночь на вторник в Кировском округе Омска. Об этом сообщает портал Ngs55. По данным областного главка МЧС России, пожар возник в 00:19 мск. Суда уже не эксплуатировались, их подняли на берег для утилизации.

Как отмечает портал, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Пожар локализовали в 01:44 мск, возгорание ликвидируют 62 человека и 16 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Буксир-толкач типа «ОТА» предназначен для буксировки судов грузоподъемностью 4,5–5 т. Длина буксира — 40,8 м, ширина — 8,6 м, высота — 13,9 м, осадка — чуть больше 2 м.