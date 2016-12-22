Минюст начал работу над законопроектом об УДО для беременных женщин

Минюст разрабатывает законопроект, по которому осужденных беременных женщин и женщин с детьми до трех лет предлагается освобождать условно-досрочно (УДО). Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, также предлагается заменить неотбытую часть наказания более мягким его видом. Однако это будет возможно, когда осужденная отбудет четверть назначенного срока, и если ее осудили за преступление небольшой тяжести.
В настоящее время УДО применяется после того, как осужденный отбывает не менее одной трети срока наказания за преступление небольшой тяжести. Общественное обсуждение планируется завершить 29 октября. Законопроект разрабатывается Минюстом в рамках первого этапа национальной стратегии действий в интересах женщин, рассчитанной на 2017-2022 годы.
Правительство утвердило стратегию в начале марта 2017 года. Ее целью является улучшение положения женщин в России, обеспечение гендерного равенства и устранения дискриминации. Второй этап рассчитан на 2019-2022 годы, на котором предусматривается реализация мер по улучшению положения женщин в экономической, социальной, политической и культурной областях.