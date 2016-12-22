Организатор концертов Стинга рассказал о запрете певца на ВИП-зоны

Британский певец и музыкант Стинг решил проводить свои концерты в Росcии без ВИП-лож, заявил организатор его выступлений в Екатеринбурге и Казани Иван Гомельский. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Не будет ВИПов. Он [Стинг] сказал, что если будут ВИПы, то работы не будет. ВИПов не будет ни в одном городе, даже в Москве», — рассказал Гомельский.

Он добавил, что певец хочет «видеть нормальную публику, <...> видеть перед собой фан-зону, за которую люди смогут заплатить недорого». Стинг откроет российское турне 5 ноября в Екатеринбурге, 7 ноября музыкант отправится в Казань и 9 ноября — в Санкт-Петербург. В Москве он выступит в СК «Олимпийский» 11 ноября.

Карьеру музыканта Стинг начал в 1976 году в рок-группе The Police, а с 1984 года, когда стал выступать как солист, он заработал 10 наград Grammy, две статуэтки Brit Awards, «Золотой глобус», премию Emmy и три номинации на премию «Оскар».