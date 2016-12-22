Умер звукорежиссер рок-группы «Крематорий»

В возрасте 59 лет скончался звукорежиссер российской рок-группы «Крематорий» Сергей Овсянников, сообщается на странице группы во «ВКонтакте».

«Сегодня, 15 октября, после тяжелой болезни скоропостижно скончался Сергей Викторович Овсянников — звукорежиссер группы «Крематорий», работавший с нами в течение трех десятилетий», — говорится в сообщении.

Основатель и лидер «Крематория» Армен Григорян рассказал ТАСС, что у Овсянникова был диагностирован рак желудка четвертой стадии. «Он долго ходил к врачам, никак не могли поставить диагноз. Он прошел курс химии — думаю, сердце не выдержало», — сказал Григорян.

Он уточнил, что Овсянников работал над всеми альбомами группы.