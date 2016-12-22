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В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7
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В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7
Общество, 16:21
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В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Азовском море, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По его данным, подземные толчки зафиксировали на глубине 2 км в 13:42 мск. Эпицентр землетрясения находился в 58 км от украинского Бердянска.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю подтвердили информацию о землетрясении, сообщает «Интерфакс». Отмечается, что землетрясение не привело к жертвам и разрушениям.

«Эвакуация населения не проводилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме», — заявили в МЧС.

Теги: землетрясение , Азовское море
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