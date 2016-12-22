Члена Морского совета Петербурга обнаружили мертвым

В Санкт-Петербурге обнаружили мертвым члена Морского совета при правительстве города Александра Тихомирова. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает «Фонтанка», не указывая источника информации. Член совета и вице-президент «ЭкспоФорум Интернэшнл» Сергей Алексеев подтвердил РБК информацию об убийстве Тихомирова.

«Действительно, он был у нас много лет (около 25 лет) организатором серьезных выставок, и для меня это [убийство] колоссальный шок. Не могу поверить в происходящее. Не могу понять причин, откуда такой криминал. Тем более не могу сказать, что он был человеком богатым», — рассказал Алексеев, уточнив, что о смерти Тихомирова узнал от его родственников.

По данным «Фонтанки», тело Тихомирова обнаружили в квартире, расположенной на Комендантском проспекте. Криминалисты зафиксировали ножевые раны на голове, шее и груди погибшего.

Издание отмечает, что Следственный комитет возбудил дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Однако признаки «стороннего вмешательства в судьбу Тихомирова» отсутствуют, и дело могут прекратить после судебно-медицинской экспертизы, добавляет «Фонтанка».

Тихомиров был членом Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга, соучредителями которого являются экс-губернатор Георгий Полтавченко и главнокомандующий Военно-морским флотом России Владимир Королев. Помимо этого чиновник занимал пост гендиректора АО «Транстех Нева Эксибишнс».