Число жертв наводнения на юге Франции увеличилось до 13

Число жертв наводнения, вызванного дождями в департаменте Од (регион Окситания) на юге Франции, достигло 13 человек, сообщает телеканал ​BFM со ссылкой на заявление МВД

Из них в коммуне Треб погибли девять человек, двое — в Вильгайанк, один — в Виллардоннель и один — в Виллалье. В МВД добавили, что число жертв может вырасти «в ближайшие часы».

Телеканал также сообщает, что эвакуированы более 1 тыс. человек в коммуне Пезан из-за угрозы прорыва плотины.

По данным МВД Франции, в департаменте Од объявлен «красный уровень» опасности. В операциях по спасению людей и ликвидации последствий наводнения участвуют 700 пожарных и 160 жандармов.

Как передает местное издание Midi Libre, 8 тыс. домов в зоне подтопления лишились электроэнергии. Наводнение в департаменте Од власти оценивают как сильнейшее с 1891 года.