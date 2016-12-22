Минфин выступил против освобождения предприятий ОПК от выплаты дивидендов

Минфин выступает против идеи освободить предприятия оборонно-промышленного комплекса от выплаты дивидендов, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев. Об этом сообщает ТАСС.

«Отрицательно», — сказал он.

Ранее о существовании плана освободить предприятия ОПК и повысить его долю в ВВП до 25% сообщил РБК со ссылкой на проект документа. Подготовку пакета мер для увеличения инвестиций в российскую экономику координировало Министерство экономического развития по поручению правительства. В документе предлагается освободить организации ОПК от выплаты дивидендов «в части направления чистой прибыли на реализацию инвестиционных проектов» В Роскомимуществе, куда отчисляются дивиденды с акций предприятий, принадлежащих государству, не подтвердили получения подобных предложений.

План «ускорения инвестиций» президент Владимир Путин поручил подготовить в марте 2018 года по итогам послания Федеральному собранию. Согласно плану, доля инвестиций в ВВП должна вырасти с 21 до 25%. Минэкономразвития предложило для этого уменьшить издержки бизнеса, увеличить эффективность госкомпаний, развивать конкуренцию, нарастить инвестиции в промышленность, энергетику и транспорт. Кроме того, предприятиям ОПК Путин поручил к 2020 году довести выпуск гражданской продукции до 17%, к 2025 году — до 30%, а к 2030 году — до 50%.