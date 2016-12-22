Юрий Стоянов опроверг информацию о своей госпитализации

Народный артист России Юрий Стоянов заявил агентству «Москва», что он не был госпитализирован.

Актер подтвердил, что ему удалили зуб, однако сообщения СМИ о госпитализации назвал «юмористическими». «Удаление зуба — это операция, конечно, но не такая серьезная. Это для меня самая смешная новость за последние полгода», — сказал Стоянов.

Ранее телеканал РЕН без ссылки на источники сообщил, что Стоянов госпитализирован в хирургическое отделение и должен перенести операцию в ближайшее время. Причина госпитализации не сообщалась.

Позднее жена актера Елена опровергла «Пятому каналу» информацию о госпитализации супруга. «Юрий Николаевич не госпитализирован, это точно», — сказала она.

Юрий Стоянов получил известность благодаря программе «Городок», которую он создал вместе Ильей Олейниковым. В передаче, выходившей с 1993 по 2012 год, он был автором, постановщиком и исполнителем ролей. Также он сыграл более 50 ролей в кино, в том числе в фильмах «Ландыш серебристый» и «12». Стоянов — Народный артист России, обладатель Ордена почета и Ордена Александра Невского. Также он лауреат ТЭФИ и обладатель «Золотого орла».