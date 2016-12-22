На Енисее ветер выбросил теплоход на мель

В Красноярском крае на реке Енисей около города Игарка грузовой теплоход «Ладья» ветром выбросило на мель. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Как отмечается в сообщении, по предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье, 14 октября. Теплоход выбросило к правому берегу острова Малый Медвежий. В результате судно получило пробоину в корпусе. В прокуратуре отметили, что никто не пострадал, а разлива горюче-смазочных материалов не произошло.



Красноярский транспортный прокурор организовал проверку, в ходе которой будет выяснено, соблюдались ли нормы безопасности судоходства.