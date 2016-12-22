СМИ узнали о планах Японии создать постоянную военную базу в Африке

Правительство Японии намерено создать в африканском государстве Джибути военную базу, которая станет первой постоянной базой государства за рубежом. Об этом пишет газета «Санкэй» со ссылкой на источники в Минобороны Японии.

В настоящее время в Джибути есть временная база Японии, которая принимает участие в борьбе с сомалийскими пиратами. Токио планирует арендовать у властей африканского государства около 12 гектаров и построить там казармы, административные помещения и склады. Издание отмечает, что целью создания базы также является противодействие Китаю.

Китайская база в Джибути, которая стала первой зарубежной военной базой страны, открылась 1 августа 2017 года. В церемонии открытия принимали участие более 300 человек, она была приурочена к 90-летию Народной-освободительной армии Китая (НОАК). База была построена для участия военных КНР в миротворческих операциях в регионе, а также для оказания гуманитарной помощи.

В мае США пожаловались на действия граждан Китая в Джибути. По словам официального представителя Пентагона Даны Уайт, американские пилоты зафиксировали три случая применения лазера против их самолетов. Во всех случаях лучи исходили с китайской военной базы, отметила она.