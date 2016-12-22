В Египте открыли бюст Евгению Примакову

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил церемонию открытия бюста политику Евгению Примакову в Каире, памятник расположен в сквере возле Российского центра науки и культуры. Об этом сообщается на сайте президента Татарстана.
«Примечательно, что открытие первого бюста [Примакова] за рубежом проходит именно в Египте, где он начал свою зарубежную журналистскую деятельность и в стране, в которую он был по-настоящему влюблен», — подчеркнул Минниханов. Он отметил, что Примаков вместе с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым стояли у истоков создания группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». «Сегодня группа продолжает их начинания», — добавил Минниханов.
Евгений Примаков в 1969 году защитил теме «Социальное и экономическое развитие Египта», став доктором экономических наук. В 1970-е годы работал аналитиком в Египте в качестве специального корреспондента ТАСС.
Примаков умер летом 2015 года на 86-м году жизни. Он возглавлял российское правительство с сентября 1998 по май 1999 года, до этого руководил Министерством иностранных дел и Службой внешней разведки. В 2001-2011 годах он был во главе Торгово-промышленной палаты. Примакова похоронили на Новодевичьем кладбище.