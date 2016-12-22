Полиция задержала второго за день игрока «Крыльев Советов» за пьяную езду

В ГУ МВД по Самарской области на просьбу прокомментировать РБК данный инцидент подтвердили информацию о задержании нетрезвого водителя, отказавшись уточнить его личность.
«Сегодня днем в Самаре задержали молодого человека 1995 года рождения, находившегося за рулем и имевшего признаки опьянения. Составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения)», — сообщили в пресс-службе.
В региональном главке МВД также рассказали РБК, что ранее, около 05:00 утра, 14 октября был задержан за вождение в нетрезвом виде другой водитель, мужчина 1991 года рождения. «Он прошел медицинское освидетельствование, которое показало превышение допустимой нормы алкоголя в крови», — уточнили в пресс-службе.
ТАСС со ссылкой на активиста самарского общественного движения «Ночной патруль» Виталия Смардакова сообщает, что пьяным водителем был игрок самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Георгий Тигиев. До этого активистам стало известно о задержании пьяным за рулем каршерингового автомобиля другого игрока «Крыльев Советов» — Евгения Башкирова.
Георгий Тигиев родился в 1995 году во Владикавказе. Он является игроком московского «Спартака», но выступает на правах аренды за самарские «Крылья Советов». Евгений Башкиров 1991 года рождения, уроженец Санкт-Петербурга, играет за «Крылья Советов» в постоянном составе.