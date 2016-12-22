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Актер Стас Пьеха попал в больницу
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Актер Стас Пьеха попал в больницу
Общество, 18:00
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Актер Стас Пьеха попал в больницу

Певец Стас Пьеха госпитализирован с панкреатитом. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bo6Jme8hMSt/?taken-by=wolfieha

«Жить я буду, петь тоже... глобальных изменений не последует, возможно, корректировка питания, режима и нагрузок», — написал Пьеха. В комментариях к посту он указал диагноз — острый панкреатит.

Поясняя, Пьеха указал, что «от зависимости» он лечится «не в больнице» и «уже много лет вполне успешно».

Панкреатит — группа заболеваний и синдромов, сопровождающихся воспалением поджелудочной железы из-за того, что ферменты, использующиеся для переваривания пищи, не покидают ее, а остаются в железе и начинают переваривать ее саму. Токсины выбрасываются в кровь и распространяются по всему организму, поражая другие органы. Согласно статистике, 70% больных деструктивным панкреатитом или панкреонекрозом — злоупотребляющие алкоголем. Еще 20% получили это заболевание как осложнение после желчекаменной болезни.

Теги: Стас Пьеха , госпитализация
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