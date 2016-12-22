СМИ узнали о попадании молнии в самолет принца Гарри и Меган Маркл

Молния ударила в частный самолет Falcon 7X, на борту которого находились принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, инцидент произошел в прошлом месяце, но известно о нем стало только сейчас. Принц Гарри и Маркл направлялись на мероприятие в Амстердам. По данным издания, «по меньшей мере 30 млн вольт» прошли через фюзеляж самолета после удара молнии в носовой обтекатель. Тем не менее борт смог благополучно приземлиться в амстердамском аэропорту Схипхол.
После этого самолет в течение девяти дней находился на ремонте и проходил проверки безопасности. На фотографиях, сделанных впоследствии, было видно, что носовая часть серого самолета заменена на белую.
В конце мая в лондонском аэропорту Станстед из-за удара молнии вышла из строя система заправки самолетов. Это привело к задержке части рейсов. Некоторые самолеты были перенаправлены в Бирмингем и Ист-Мидлендс.